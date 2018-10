ΑΝΤΙ-δράσεις τέχνης στην κουρασμένη Σταδίου

Θέλετε να εκτονωθείτε παίζοντας chessboxing, αυτό το υβριδικό παιχνίδι που συνδυάζει τις γροθιές της πυγμαχίας με τις στρατηγικές κινήσεις στο σκάκι, στο ιδιόμορφο ρινγκ που έστησε ο Ολλανδός καλλιτέχνης Ιέπε Ρούμπινγκ στο Esperia Palace; Να παρακολουθήσετε ένα αλλιώτικο σεμινάριο για το πώς να ξεφτιλίσετε έναν «εθνικιστή ποπ σταρ» με βάση το εγχειρίδιο της ομάδας Front Deutscher Äpfel (Το μέτωπο του γερμανικού μήλου), η οποία σατιρίζει τον φασισμό με τη μίμηση της δημόσιας εικόνας, της αισθητικής και του λόγου των ακροδεξιών κομμάτων;

Ενδιαφέρεστε να προσεγγίσετε έναν από τους επτά οικονομολόγους του Γραφείου Πολιτικών Δημοσιονομικών Κανονισμών που υποβάλλουν τηλεφωνικά στις οικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες της Ελλάδας και της Ευρώπης όσα ζητήματα σας απασχολούν; Είστε «Μαρξιστής που πεθαίνει»; Τότε το αθηναϊκό παράρτημα των Θνησκόντων Μαρξιστών σας προσκαλεί στις 8 Νοεμβρίου σε δείπνο -μάλιστα η διφορούμενη αγγελία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες και στην εφημερίδα μας- με τη συμμετοχή θεωρητικών και ακαδημαϊκών τους οποίους απασχολούν οι έννοιες της πολιτικής και του θανάτου.

Η 6η Μπιενάλε της Αθήνας με τίτλο «ΑΝΤΙ» είναι εδώ, δίνει το στίγμα της δράσης και της αντί-δρασης, της θέσης και της αντί-θεσης με τριήμερα εγκαίνια, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Εξωστρεφής, προκλητική, διαδραστική, γεμάτη εκπλήξεις, παρεμβάσεις και σαρδόνιο χιούμορ, ερευνά τα αρνητικά και θετικά του «αντι» που γίνεται κανονικότητα, συνδυάζει την «ψυχαγωγία με κάτι δυστοπικό», σύμφωνα με τους διοργανωτές της.

Δίνει τις αναγκαίες βιταμίνες σύγχρονης τέχνης, ενεργοποιώντας το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στις αρχές της οδού Σταδίου, μέσα από τέσσερα εμβληματικά κτίρια: ΤΤΤ (εταιρεία Ταχυδρομείων, Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας), Esperia Palace, Mπενάκειος Βιβλιοθήκη, Μέγαρο ΤΣΜΕΔΕ. Περισσότεροι από 100 διεθνείς καλλιτέχνες και ομάδες θα κατοικήσουν στο σύμπλεγμα αυτών των ιδιαίτερων χώρων, περίπου το 1/4 από αυτούς είναι Ελληνες, πολλοί άλλοι από ασιατικές χώρες (μια αναδυόμενη και δυναμική αγορά), με νέες παραγωγές, ενώ το πάνω χέρι έχουν οι εγκαταστάσεις, τα βίντεο και οι περφόρμανς που δίνουν ζωντάνια και κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Καθρέφτης παραμορφωτικός του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού momentum, η 6η Μπιενάλε της Αθήνας «μιμείται την πραγματικότητα και προσπαθεί να την ανατρέψει, μπαίνει στη διαδικασία προσομοίωσης των καθημερινών χώρων, τους παραλλάσσει και τους ξανασερβίρει αλλιώς» μας λένε οι τρεις επιμελητές της Poka-Yio, Στέφανι Xέσλερ και Κωστής Σταφυλάκης.

Η Μπιενάλε της Αθήνας έχει παράδοση στο να δημιουργεί νέα τοπόσημα στην πρωτεύουσα, μην ξεχνάμε πως «καθιέρωσε» την ξεχασμένη Διπλάρειο Σχολή στην πλατεία Θεάτρου ή το εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο «Μπάγκειον» στην Ομόνοια. Τώρα επεμβαίνει στην κουρασμένη οδό Σταδίου, άλλοτε ζωντανό εμπορικό κέντρο, αλλά και τόπο της τραγωδίας της Marfin. Mας συστήνει με διαφορετική οπτική το κτήριο ΤΤΤ (Σταδίου 15), που αποτελεί τον κεντρικό εκθεσιακό χώρο της Μπιενάλε.

Εργο του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά, ανεγέρθηκε το 1930-31 προκειμένου να στεγάσει τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, αποτέλεσε σύμβολο μετάβασης από την ενσύρματη επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή, ενώ σε ιδιωτικά χέρια πλέον προορίζεται για ξενοδοχείο.

Ετεροι χώροι, το Esperia Palace (Σταδίου 22), πολύβουο στέκι της επιχειρηματικής και πολιτιστικής Αθήνας μέχρι το 2010 και το πρώην κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ (Κολοκοτρώνη 4), ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, τα οποία παραχωρούνται από το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης».

Signe Pierce, «A Glitch in the Echo Chamber of Big Sister’s Cave», 2018 |