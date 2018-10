Άντεξε στην πίεση και έφυγε με νέο «διπλό»

Δεύτερη εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Ολυμπιακός στη Euroleague, επικρατώντας της Μπασκόνια με 85-80 στη Βιτόρια, με τον Μιλουτίνοφ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 23 πόντους.

. @olympiacosbc holds on for the win! The David Blatt effect! pic.twitter.com/OpJw5LrHyn

Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο ματς της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει της Χίμκι στη Μόσχα έπειτα από μία επιβλητική εμφάνιση.

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός επέβαλε τον δικό του ρυθμό μέχρι περίπου έξι λεπτά πριν από τη λήξη, όταν οι γηπεδούχοι κατέβασαν τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάρει προβάδισμα που άγγιζε τους 20 πόντους (66-47 στο 29ο λεπτό).

For the 2nd Round in a row!



Spanoulis with the walk-off three to end the half!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rzwScRB0J7

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Οκτωβρίου 2018