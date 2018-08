Αντεγκλήσεις για έναν «θαυμάσιο πάστορα»

Κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση με την Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την κράτηση του πάστορα Άντριου Μπράνσον, στην Τουρκία. Ο Ντ. Τραμπ λίγο μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αποκάλεσε τον Μπράνσον «μεγάλο πατριώτη όμηρο» και διεμήνυσε πως η χώρα του δεν πρόκειται να πληρώσει «για την απελευθέρωση ενός αθώου ανθρώπου».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας το Twitter μιλά για ομηρία ενώ χαρακτηρίζει τον Άντριου Μπράνσον «θαυμάσιο πάστορα». Στο ίδιο tweet διαμηνύει προς τον Άγκυρα πως η χώρα του δεν θα πληρώσει τίποτα «για την απελευθέρωση ενός αθώου ανθρώπου» και απειλεί την Τουρκία με «διακοπή σχέσεων», χωρίς να εξηγεί τι ακριβώς εννοεί.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Αυγούστου 2018