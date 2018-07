«Ανοιχτός εμπορικός πόλεμος» για το «καλό των ΗΠΑ»

«Δεν το κάνω για πολιτικό όφελος, το κάνω για την Αμερική», είπε σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNBC ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με ανοιχτό εμπορικό πόλεμο την Κίνα.

Δεν θα διστάσει, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, να επιβάλει δασμούς στο σύνολο των εισαγόμενων προϊόντων από την Κίνα, ύψους 500 δισ. δολαρίων τον χρόνο.

«Δεν θέλω να τους φοβίσω», συμπλήρωσε... «Τους εύχομαι τα καλύτερα.... Πραγματικά συμπαθώ πολύ τον πρόεδρο Σι, αλλά είναι πολύ άδικο. Μας γδύνει η Κίνα εδώ και πολύ καιρό».

Μέχρι τώρα οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς 10% σε εισαγόμενα από την Κίνα προϊόντα ύψους 34 δισ. δολαρίων (που σύντομα μπορεί να φτάσουν τα 50 δισ. δολ.).

Σε άλλη λίστα εισαγωγών 200 δισ. μπορεί να επιβληθούν δασμοί από τον Σεπτέμβριο. Η Κίνα από την πλευρά της έχει ήδη ανακοινώσει αντίποινα για το πρώτο πακέτο, αλλά δεν μπορεί να ισοσκελίσει την «τιμωρία», αφού εισάγει από τις ΗΠΑ προϊόντα συνολικού ύψους περίπου 200 δισ. δολαρίων τον χρόνο.

Και η αντίδραση των αγορών; Αυτά έχει η ζωή, άφησε να εννοηθεί ο Τραμπ.

Ιδού αποσπάσματα από τον διάλογο με τον δημοσιογράφο του CNBC:

Ντ. Tραμπ: Επέβαλα 50 δισ. και έκαναν το ίδιο. Είπα «δεν μπορείτε να μας κάνετε το ίδιο, δεν γίνεται διότι σε αυτή την περίπτωση εμείς θα έχουμε πάντα πρόβλημα»

CNBC: Ωστόσο, θα επιβάλλατε ποτέ δασμούς στα 500 δισ.;

Ντ. Tραμπ: Είμαι έτοιμος να φτάσω τα 500 δισ.

CNBC: Με τις ενδιάμεσες εκλογές [για το Κογκρέσο] στον ορίζοντα; Κι εάν αρχίσει να πέφτει το χρηματιστήριο;

Ντ. Tραμπ: Εάν πέσει, έπεσε

CNBC: [Κι εάν πέσει] 20%;

Ντ. Tραμπ: Το κάνω για το καλό της χώρας μου. Μας γδύνει η Κίνα εδώ και πολύ καιρό.

Η Wall Street υποστήριξε ότι τα ποσοστά του Τραμπ έχουν ανέβει κατά 30% από την εκλογή του το 2016 και μετά, επομένως θεωρεί ότι αυτό τού δίνει ένα «μαξιλαράκι» προστασίας για να προκαλέσει την Κίνα.

«Τώρα είναι η ώρα», είπε. «Ξέρεις την έκφραση "παίζουμε τα λεφτά της τράπεζας";»

Υστερα βέβαια ήρθε η σειρά της Ευρώπης και ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter:

«Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλοι χειραγωγούν τα νομίσματα τους και χαμηλώνουν τα επιτόκια, ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν τα επιτόκια και το δολάριο γίνεται ολοένα πιο ακριβό κάθε μέρα, στερώντας μας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ως συνήθως δεν είναι τίμιο παιχνίδι...».

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιουλίου 2018