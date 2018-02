Ανοιχτοί λογαριασμοί για Τσέλσι και Μπαρτσελόνα, περίπατος Μπάγερν

Στη Βαρκελώνη θα κριθεί η πρόκριση για τους «8» του Champions League, καθώς Τσέλσι και Μπαρτσελόνα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο πρώτο ματς στο Λονδίνο. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Μπάγερν έκανε πραγματικό περίπατο φιλοδωρώντας με πέντε γκολ τη Μπεσίκτας.

Με συντηρητική προσέγγιση παρατάχθηκαν στο «Σάμφορτν Μπριτζ» και οι δύο ομάδες με την Μπαρτσελόνα να έχει μία υπεροχή στην κατοχή της μπάλας, αλλά την Τσέλσι να δημιουργεί τις ευκαιρίες.

Η ομάδα του Κόντε, η οποία αδικείται από το τελικό σκορ, είχε καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και δύο δοκάρια. Η τρίτη προσπάθεια, όμως, ήταν και η φαρμακερή, καθώς, στο 62' ο Γουίλιαν σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή και νίκησε τον Τερ Στέγκεν βάζοντας μπροστά τους «μπλε».

Σε εκείνο το σημείο οι μπλαουγκράνα προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η υπεροχή τους παρέμεινε φλύαρη μέχρι το 75' όταν ο Κρίστενσεν έκανε λάθος μεταβίβαση, η μπάλα κατέληξε στον Ινιέστα και εκείνος τη σέρβιρε στον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός πανηγύρισε το πρώτο του γκολ απέναντι στην Τσέλσι και η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε έφυγε με το Χ από το Λονδίνο.

Συνθέσεις

Τσέλσι: Κουρτουά, Ρούντιγκερ, Αλόνσο, Φάμπρεγας (84’ Ντρινκγουότερ), Καντέ, Αζάρ, Πέδρο (83’ Μοράτα), Μόουζες, Γουίλιαν, Κρίστενσεν, Αθπιλικουέτα

Μπαρτσελόνα: Τερ Στέγκεν, Πικέ, Ράκιτιτς, Μπουσκέτς, Ινιέστα (90'+2' Αντρέ Γκόμες), Σουάρες, Μέσι, Παουλίνιο (63’ Βιδάλ), Άλμπα, Σέρχι Ρομπέρτο, Ουμτιτί

