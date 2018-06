Ανησυχίες για «τη συνάντηση του αιώνα»

Την ώρα που η Πιονγκγιάνγκ χαιρετίζει τη χθεσινή ιστορική συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι σηματοδοτεί το τέλος των εχθρικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας απεικονίζουν τη συνάντηση ως διπλωματική νίκη του προέδρου, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία εκφράζουν τις ανησυχίες τους, ενώ προς το παρόν δεν έχει υπάρξει αντίδραση από το Πεκίνο.

Στο κοινό ανακοινωθέν που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες ο Κιμ«επαναβεβαίωνε τη ρητή του δέσμευση για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου». Σε αντάλλαγμα ο Τραμπ συμφώνησε να «προσφέρει εγγυήσεις για την ασφάλεια» της Βόρειας Κορέας και, προς έκπληξη της Σεούλ, συμμάχου της Ουάσινγκτον, υποσχέθηκε ότι θα τερματίσει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, που η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί ως πρόβα για εισβολή.

«Δεν πρόκειται να διεξαγάγουμε στρατιωτικά γυμνάσια όσο διαπραγματευόμαστε με καλή πίστη» με τη Βόρεια Κορέα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες σε συνέντευξη από τη στο Fox News, λίγη ώρα μετά τη συνάντηση.

Υποσχέθηκε επίσης να άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Βόρειας Κορέας και να δώσει εγγυήσεις για την ασφάλεια της χώρας, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεάτικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, αλλά οι κυρώσεις κατά της Πιονγιάνγκ δεν φαίνεται να αρθούν σύντομα.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιουνίου 2018