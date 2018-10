Άνετος και με «κατοστάρα» ο Παναθηναϊκός

Την ευκαιρία να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την οδυνηρή ήττα στο Μόναχο είχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διέλυσε την «πρωτάρα» Γκραν Κανάρια στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Κυρίαρχο σε όλο το παιχνίδι το «τριφύλλι» έφτασε άνετα στο 102-87.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ δυσκολεύτηκε από τους Ισπανούς (σσ κέρδισαν τη Μπαρτσελόνα στην προηγούμενη αγωνιστική) μόνο στα πρώτα πέντε-έξι λεπτά του παιχνιδιού, καθώς στη συνέχεια πάτησαν γκάζι και έφτασαν σε εύκολη νίκη.

.@paobcgr back to winning ways to end the double game week on a high. pic.twitter.com/rMi0l97azR

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Οκτωβρίου 2018