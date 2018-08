Αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια της γέφυρας Μοράντι

Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων από την τραγωδία στη Γένοβα μετά την κατάρρευση της οδογέφυρας Μοράντι. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ανακοίνωσε η αστυνομία και ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα.

«Ο τελευταίος επίσημος αριθμός είναι 35 αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Γένοβας. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και τρία παιδιά.

Περίπου 250 πυροσβέστες από όλη την Ιταλία συμμετέχουν στην αναζήτηση για επιζώντες, χρησιμοποιώντας ειδικούς σκύλους.

#Genova #14agosto Per il traffico locale si consiglia di non percorrere le Autostrade e di fruire della viabilità ordinaria.

Si consiglia di evitare le aree limitrofe al #crolloponte per non essere d’intralcio alle operazioni di soccorso. pic.twitter.com/d5jKI9izBc

— Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 Αυγούστου 2018