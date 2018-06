Ανατροπή πρόκρισης με Κοσοβάρους «εκτελεστές»

Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του Μουντιάλ της Ρωσίας έγινε στο Καλίνιγκραντ, εκεί όπου η Ελβετία κατάφερε να πάρει τη νίκη με ανατροπή κόντρα στη Σερβία και να ελέγχει απόλυτα τη μοίρα της για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης οι Γκρανίτ Τσάκα και Χερντάν Τσακίρι που έβαλαν κοσοβάρικο χρώμα με τα γκολ τους και την απόδοση τους στην επικράτηση των Ελβετών.

#SUI become the first team at this #WorldCup to come from behind to win...



A great result for @SFV_ASF! #SRBSUI pic.twitter.com/UgKn5ZfF8Q

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 22 Ιουνίου 2018