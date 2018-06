Ανατροπή και πρώτη νίκη... 40 χρόνια μετά η Τυνησία

Ιστορική ανατροπή μέσα σε 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο για την Τυνησία, που πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ μετά από 40 ολόκληρα χρόνια με το 2-1 απέναντι στον μαχητικό Παναμά που είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο.



Deserved win and first three points for #TUN in Saransk.#PANTUN pic.twitter.com/Y2sSzda6iC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 28 Ιουνίου 2018