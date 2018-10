Αναπολεί μέρες Όθωνα στην Ελλάδα ο Ζεεχόφερ

Είναι ένα πρόσωπο που μονοπωλεί εδώ και μήνες την πολιτική επικαιρότητα σε Γερμανία και Ευρώπη. Ο Χριστιανοκοινωνιστής Χορστ Ζεεχόφερ μετά τους εκβιασμούς του προς την Άνγκελα Μέρκελ και τις προκλητικές δηλώσεις για το προσφυγικό τώρα επέλεξε να προσβάλει την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του politico στη Γερμανία Μάθιου Κάρνιτσνιγκ ο ηγέτης του CSU, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας για τις εκλογές στη Βαυαρία θέλησε να... αστειευτεί με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.

«Κάποτε οι Βαυαροί κυβερνούσαν την Ελλάδα. Ίσως θα ήταν καλύτερο εάν αυτό δεν ήταν μόνο προσωρινό» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

„Bavarians ruled #Greece for a time. Maybe it would have been better had it not been temporary,“ @CSU leader #Seehofer jokes to home crowd ahead of #Bavaria election pic.twitter.com/ieIIY5irko

— Matthew Karnitschnig (@MKarnitschnig) 8 Οκτωβρίου 2018