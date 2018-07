Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair

Πτήση της Ryanair από την Ιρλανδία με προορισμό την Κροατία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όταν περίπου 30 επιβάτες παρουσίασαν έντονους πονοκέφαλους και ναυτία λόγω πτώσης της πίεσης του αέρα στον θάλαμο, μετά από τεχνικό πρόβλημα.

Τουλάχιστον 30 άτομα της πτήσης FR7312, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. «Οι επιβάτες παραπονέθηκαν για πονοκέφαλο και συμπτώματα ναυτίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. «Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα στην πίεση του αέρα», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι τα ακριβή αιτία της αναγκαστικής προσγείωσης παραμένουν άγνωστα.

The worst moments of whole my life. You are in the air and one moment after you are just falling in the sky, your ears burn, there is no air and your mouth taste like iron.#Ryanair

