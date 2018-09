Αμετανόητος ο Όρμπαν ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου

Αντιμέτωπος με μια καταιγιστική κριτική στο Ευρωκοινοβούλιο -και από τα μέλη της δική του πολιτικής οικογένειας- για την διάβρωση των δημοκρατικών αξιών στη χώρα του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εμφανίστηκε ενώπιον των ευρωβουλευτών οργισμένος να αψηφά τους πάντες και τα πάντα: κατηγόρησε τους επικριτές του για υποκρισία και επέμεινε ότι η Βουδαπέστη δεν πρόκειται να γονατίσει μπροστά στις Βρυξέλλες.

Φθάνοντας με καθυστέρηση στη συζήτηση που διεξάγεται στο Ευρωκοινοβούλιο και αφορά την πιθανή ενεργοποίηση του Αρθρου 7 κατά της χώρας του -η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές κυρώσεις- ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας εμφανίστηκε αμετανόητος: «Η έκθεση που έχετε μπροστά σας προσβάλλει τον Ουγγρικό λαό και προσβάλλει την τιμή του Ουγγρικού έθνους», είπε επιμένοντας ότι άδικα κατηγρείται η χώρα του επειδή έχει υιοθετήσει μια πιο «συντηρητική στάση των Χριστιανικών και οικογενειακών αξιών».

Κατηγόρησε τους συγγραφείς της έκθεσης -την οποία θα κληθούν να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν την Τετάρτη οι Ευρωβουλευτές- ότι συμπεριφέρονται περισσότερο σαν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα που έχουν κληρονομήσει την δημοκρατία και δεν την έχουν κερδίσει, όπως έχουν κάνει οι Ούγγροι.

Και επέμεινε ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης του υπαγορεύονται από τους ψηφοφόρους που τον εξέλεξαν:

«Αυτοί που κληρονόμησαν την δημοκρατία, αυτοί που δεν διακινδύνευσαν για να κατακτήσουν την ελευθερία, είναι αυτοί που θέλουν να μας καταδικάσουν», είπε. «Πιστεύετε ότι ξέρετε καλύτερα από τους ίδιους τους Ούγγρους, τι είναι αυτό που χρειάζονται. Αυτή η έκθεση δεν αποδίδει τον απαιτούμενο σεβασμό στους Ούγγρους».

Μια από τις συγγραφείς της έκθεσης, η Ολλανδέζα ευρωβουλευτής Τζούντιθ Σαργκετίνι έκανε λόγο για «σαφείς κινδύνους παραβιάσεων από την Ουγγαρία των θεμελειωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισημαίνοντας τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου και της θρησκείας, την υπονόμευση της λειτουργίας των εκλογικών και συνταγματικών συστημάτων και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης,

Στην έκθεση κατηγορείται η κυβέρνηση Όρμπαν για παραβίαση των δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, καθώς και των θρησκευτικών μειονοτήτων και των φοιτητών.

Η ψηφοφορία επί της πρότασης για παραπομπή του ζητήματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου, μετά την ετήσια ομιλία του προέδρου της Κομισιόν για τα πεπραγμένα της Επιτροπής το έτος που πέρασε και τα σχέδια για το μέλλον της Ε.Ε.

Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα -στο οποίο ανήκει το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας και αποτελεί την μεγαλύτερη πολιτική πτέρυγα του Ευρωκοινοβουλίου- συζητά την λήψη των δικών του πειθαρχικών μέτρων κατά του Όρμπαν και του κόμματος του Fidesz, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την πιθανότητα αναστολής της συμμετοχής του ή ακόμα και την εκδίωξη του.

Ο Αυστριακός καγκελάριος Κουρτς- το κόμμα του οποίου επίσης ανήκει στο ΕΛΚ, είπε ότι οι ευρωβουλευτές του τάσσονται υπέρ της λήψης πειθαρχικών μέτρων κατά της Ουγγαρίας, ενώ και ο ηγέτης του ΕΛΚ και υποψήφιος πρόεδρος της Κομισιόν, Μάνφρεντ Βέμπερ, διστακτικά βέβαια, ζήτησε από τον Όρμπαν να κάνει υποχωρήσεις.

Πιο σαφής ο νυν αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς, υποστήριξε ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ότι η Κομισίον θα είναι «αμείλικτη» στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αξιών.

Ωστόσο τίποτα δεν πτόησε τον Όρμπαν που κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι απειλούν την κυριαρχία της χώρας του: «Ξέρω ότι έχετε ήδη αποφασίσει», είπε στους ευρωβουλευτές. «Ξέρω ότι η πλειοψηφία θα εγκρίνει την έκθεση και ξέρω ότι η ομιλία μου σήμερα εδώ δεν πρόκειται να σας αλλάξει γνώμη».

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου έχει ήδη συμφωνήσει ότι υπάρχει, πράγματι, κίνδυνος παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης από την Ουγγαρία και προτείνει στην Ολομέλεια να καλέσει με ψήφισμά της τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να κινήσουν τη διαδικασία που προβλέπει το Άρθρο 7, παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ε.Ε.

Δηλαδή, την αντιμετώπιση απειλής κατά των ιδρυτικών αξιών της Ε.Ε., οι οποίες περιλαμβάνουν τον σεβασμό στη δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για την έγκριση της πρότασης απαιτείται πλειοψηφία 2/3 εκ των παρόντων ευρωβουλευτών με την μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ, 218 ευρωβουλευτές) να έχει «αγκαλιάσει» το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν (12 ευρωβουλευτές) όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση του «γυρνάει την πλάτη» αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες το ψήφισμα να εγκριθεί.

Στις τάξεις των υπόλοιπων ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου οι θέσεις είναι πιο ξεκάθαρες. Ακροδεξιοί, εθνικιστές, μεταρρυθμιστές απορρίπτουν την πρόταση, ενώ σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι, Πράσινοι και ριζοσπαστική Αριστερά την υποστηρίζουν.

Αντιλαμβανόμενος σε πόσο δύσκολη πολιτική θέση βρίσκεται, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έσπευσε να προκαταβάλει τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. «Η αλήθεια είναι πως η απόφαση είναι ήδη προδιαγεγραμμένη» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, απόψε είναι προγραμματισμένη συνάντηση των «ευρώ-συμμάχων» του Όρμπαν όπου αναμένεται να αποφασιστεί πως η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην ευρωβουλή θα ψηφίσει εναντίον του Όρμπαν.

«Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ της έκθεσης Σαργκετίνι, καλώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει την προβλεπόμενη διαδικασία κυρώσεων κατά της Ουγγαρίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε και δεν θα συμβιβαστούμε σε θέματα που σχετίζονται με τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες και αρχές μας», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Nea Demokratia will vote in favor of the Sargentini Report, inviting the Council to proceed according to Article 7 against #Hungary. We cannot and will not compromise on issues that relate to our core democratic values and principles. #epp #EPlenary

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) 11 Σεπτεμβρίου 2018