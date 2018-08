Και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο

Ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών συσχετίζουν την εμφάνιση καρκίνου με την κατανάλωση αλκοόλ, ακόμη και σε μέτριες ποσότητες, δείχνοντας ότι είναι συνήθεια που ευθύνεται για διάφορες μορφές της ασθένειας. Όπως λένε οι επιστήμονες, με το αλκοόλ συμβαίνει ό,τι και με τον καπνό στο παρελθόν: θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποδεχθούμε ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό.

Σύμφωνα με την επιστημονική γραμματέα της Ισπανικής Εταιρίας Ιατρικής Ογκολογίας (SEOM) και ογκολόγο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μαδρίτης, Αϊτάνα Κάλβο, «αν και ο καπνός εξακολουθεί να θεωρείται ο βασικός παράγοντας εμφάνισης καρκίνου, στους περίπου 8,8 εκατομμύρια θανάτους από την ασθένεια, οι 340.000 οφείλονται στο αλκοόλ και 3-3,5% των όγκων στον αναπτυγμένο κόσμο οφείλονται στο αλκοόλ».

Όπως εξηγεί, η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με τον καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του οισοφάγου, του ήπατος, του εντέρου και του μαστού.

Σύμφωνα με την ογκολόγο, υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη πίστη ότι υπάρχει ένα «ασφαλές όριο» κατανάλωσης αλκοόλ, ιδέα που έχει καλλιεργηθεί και μέσω της διαφήμισης των αλκοολούχων ποτών.

Ωστόσο η πλειονότητα των επιστημονικών ερευνών δείχνουν ότι η κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτού την ημέρα, που θεωρείται «μέτρια» και «λελογισμένη» δεν είναι ασφαλής.

«Υπάρχει αναλογικότητα στη σχέση κατανάλωσης αλκοόλ και εμφάνισης καρκίνου: όσο περισσότερο αλκοόλ πίνουμε τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για εμφάνιση της ασθένειας, ωστόσο δεν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα η οποία να εγγυάται ότι δεν κινδυνεύει η υγεία μας από την κατανάλωση αλκοόλ. Ασφαλώς, αν μειώσουμε την ποσότητα που πίνουμε, περιορίζουμε τον κίνδυνο», λέει η δρ Κάλβο.

Όπως εξηγεί, πάντως, για κάθε μορφή καρκίνου πρέπει να γίνεται ξεχωριστή έρευνα για το πώς συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Ο καρκίνος του εντέρου, τρίτη αιτία θανάτου από την ασθένεια, για παράδειγμα συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά, εξηγεί η ογκολόγος «ακόμη δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, από τις υπάρχουσες επιδημιολογικές έρευνες πια είναι η “ασφαλής” ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ, η οποία δεν προκαλεί καρκίνο».

Άλλωστε, όπως και σε άλλες μορφές της ασθένειας, η εμφάνισή της εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα, το φύλο (οι άνδρες είναι περισσότερο ευπαθείς) και η παχυσαρκία, που εντείνουν τον κίνδυνο που εγκυμονεί το αλκοόλ.

Όσον αφορά όμως τους καρκίνους στο πάγκρεας και το ήπαρ, τα στοιχεία είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, η πλειονότητα των καρκινικών όγκων το ήπαρ είναι ιικής προέλευσης, ενώ όσον αφορά το πάγκρεας, οι υπάρχουσες έρευνες δεν επαρκούν για να αποδείξουν σε ποιο βαθμό η κατανάλωση αλκοόλ συνιστά παράγοντα κινδύνου.

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που αφορούν τον καρκίνο του μαστού και τη σύνδεσή του με το κρασί: ορισμένες ουσίες που περιέχονται στο κρασί μπορεί να λειτουργούν προληπτικά για την εμφάνιση καρκίνου, ενώ όλες οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι αιτία εμφάνισης της ασθένειας δεν είναι ο τύπος του καταναλισκόμενου αλκοολούχο ποτού, αλλά η ποσότητα.

Ο καρκίνος τους μαστού είναι ο δεύτερος πιο συχνά εμφανιζόμενος παγκοσμίως, με 16 εκατ. περιπτώσεις καταγεγραμμένες το 2012. Μια συγκριτική ανάλυση όλων των ερευνών για τη σχέση του καρκίνου του μαστού με την κατανάλωση αλκοόλ, που δημοσιεύθηκε από τη Διεθνή Εταιρία Έρευνας για τον Καρκίνο, δείχνει ότι ο κίνδυνος για εμφάνιση της ασθένειας αυξάνεται όταν υπάρχει κατανάλωση αλκοόλ, έστω και σε λελογισμένες ποσότητες.

Μάλιστα, σε άλλη συγκριτική ανάλυση της Ιατρικής Σχολή του Σεντ Λούισ, στις ΗΠΑ, επισημαίνει την άμεση σχέση του καρκίνου του μαστού με την κατανάλωση αλκοόλ: εκτιμά δε ότι ακόμη και η πολύ μικρή κατανάλωση αλκοολούχων ποτών όπως ένα ποτό την ημέρα αυξάνει στις γυναίκες τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού από 4 έως 15%.

Και οι δύο έρευνες δείχνουν το αλκοόλ ως βασική αιτία για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού.

Σύμφωνα με τη δρα Κάλβο, ίσως ήρθε η ώρα να βάλουμε ετικέτες και στα αλκοολούχα ποτά, όπως και στα τσιγάρα, με τις οποίες να προειδοποιούμε τους καταναλωτές για τους κινδύνους για την υγεία τους.

«Μόνο το 30% του πληθυσμού γνωρίζει ότι το αλκοόλ και η παχυσαρκία συνιστούν κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Εταιρίας Ογκολογίας», τονίζει.

Αλλά, επειδή «γενικά ο πληθυσμός ανταποκρίνεται θετικά στις συστάσεις των γιατρών και σταδιακά πετυχαίνουμε αλλαγή των βλαβερών για την υγεία συνηθειών, θα πρέπει να γίνουν διεθνείς εκστρατείες ενημέρωσης, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ξεκίνησε το 2010», τονίζει.

Πηγή: El Pais