Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από πυρά αγνώστου σε μπαρ στην Καλιφόρνια, όπου λάμβανε χώρα φοιτητική εκδήλωση με μουσική κάουντρι. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κατάστημα. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ταυτότητά του μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, άγνωστος μπήκε σε μπαρ στην περιοχή Θάουσαντ Όκς, 50 χλμ δυτικά του Λος Άντζελες, και άρχισε να πυροβολεί κατά των θαμώνων.

Τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί έπεσαν στο BorderLine Bar &Grill με την αστυνομία να κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν νεκροί.

Στο συγκεκριμένο μπαρ λάμβανε χώρα φοιτητική εκδήλωση με μουσική κάουντρι με τοπικά μέσα να σημειώνουν ότι ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν αρκετά νεαρά άτομα.

Η αστυνομία έχει ήδη αποκλείσει την περιοχή, ενώ κάνει έκκληση στους κατοίκους να μην κυκλοφορούν στους δρόμους.

#OaksInc: Firefighters and first responders are arriving on scene of a report of a shooting at an establishment in @CityofTO. PD is working to secure scene. Multiple injuries reported. @VCFD

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) 8 Νοεμβρίου 2018