Αιματηρές διαδηλώσεις στη Ζιμπάμπουε

Βίαιες συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα σήμερα (Τετάρτη) στην πρωτεύουσα της Ζιμπάμπουε, Χαράρε, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας κατά του κυβερνώντος κόμματος Zanu-PF, λίγες ημέρες μετά τη διεξαγωγή της διπλής εκλογικής αναμέτρησης (προεδρικές και βουλευτικές εκλογές) στη χώρα.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες, καθώς οι αρχές της χώρας φέρεται να χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, αύρες (εκτοξευτήρες νερού) καθώς και πραγματικά πυρά. Νωρίτερα, δυνάμεις του στρατού είχαν σπεύσει προς συνδρομή στους αστυνομικούς, για να ελέγξουν την κατάσταση.

«Έχουμε πληροφορίες ότι έξι άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς και δύο είναι νεκροί», δήλωσε από την πλευρά του ο Τεντάι Μπιτί, στέλεχος του αντιπολιτευόμενου Κινήματος για τη Δημοκρατική Αλλαγή (MDC), στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Οι διαδηλωτές υπογραμμίζουν ότι έγινε νοθεία στα αποτελέσματα των εκλογών από το Zanu-PF και τον 75χρονο πρόεδρό του Έμερσον Μνανγκάγκουα, καθώς η εκλογική επιτροπή δίνει σαρωτική νίκη στο κυβερνών κόμμα όπως φαίνεται στο παρακάτω tweet.

Σημειώνεται ότι από την πλευρά του, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Νέλσον Σαμίζα, αυτοανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών, γεγονός που έβγαλε τους οπαδούς του στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.

Μέχρι σήμερα, πάντως, η εκλογική επιτροπή δεν έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα από τις προεδρικές εκλογές, τα οποία αναμένονται αύριο, Πέμπτη.

The Zimbawean electoral commission says it hopes to announce the results of the Presidential election tomorrow. This comes amidst the eruption of violence in the streets of Harare after the results of the National Assembly polls were announced earlier this afternoon.

