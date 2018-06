Αιχμές Μητσοτάκη για την προηγούμενη ηγεσία της Ν.Δ.

Μηνύματα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο επικεφαλής της, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Μόναχο όπου βρίσκεται για τη συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Μιλώντας με Έλληνες δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κόμμα του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την προηγούμενη ηγεσία του. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το κόμμα του ως παλιό και κουρασμένο, το οποίο αναγεννήθηκε (προφανώς, υπό τη δική του προεδρία) και τώρα διεκδικεί μια μεγάλη εκλογική νίκη.

Παράλληλα, δεν δίστασε να υπονομεύσει τη θέση της χώρας στην Ευρώπη, δικαιολογώντας και προτρέποντας τους εταίρους να μη δώσουν δημοσιονομικό χώρο στην ελληνική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛΛ. Όπως ανέφερε, οι εταίροι έχουν κάθε λόγο να είναι καχύποπτοι να δώσουν δημοσιονομικό χώρο σήμερα, καθώς θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής ότι μπορεί να γυρίσει τη χώρα στις κακές συνήθειες του παρελθόντος.

