Αγωνιώδης μάχη με τις φλόγες για 14.000 πυροσβέστες στην Καλιφόρνια

Περισσότεροι από 14.000 πυροσβέστες, Αμερικανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί, δεκάδες αεροπλάνα και εθελοντές προσπαθούν να θέσουν υπό μερικό έστω έλεγχο τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μαίνεται στην Καλιφόρνια, νότια του Λος Άντζελες, έχοντας ως αντίπαλο τη ζέστη και τους θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η μεγάλη φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει πριν από τον Σεπτέμβριο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήλπιζαν ότι θα σβήσουν τη φωτιά του «Συμπλέγματος Μοντεσίνο» έως τα μέσα Αυγούστου, ωστόσο η πρόβλεψη αυτή αναβλήθηκε για μετά το τέλος του μήνα.

Στις επαρχίες Μεντοτσίνο, Λέικ και Κολούσα έχουν ήδη καταστραφεί 979 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, ενώ μόνο 20% της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Τα μέτωπα της φωτιάς που συνολικά φτάνουν τα 259 χιλιόμετρα βόρεια από το Σαν Φρανσίσκο έχουν κάψει 1.178 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους και άλλων εκτάσεων, καθιστώντας την πυρκαγιά τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Καλιφόρνιας, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και η φωτιά διαρκώς εξαπλώνεται.

Με tweet το γραφείο έκτακτων περιστατικών του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας (Cal OES) αναφέρει ότι «Εάν η #Mendocinocomplex ήταν πόλη, θα ήταν η δέκατη τέταρτη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ. Μεγαλύτερη από τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, τη Φιλαδέλφεια και το Χιούστον».

If #MendocinoComplex were a city, it would be the 14th largest in the US. Bigger than NYC, Chicago, Philadelphia & Houston. Check out it's progression map here: https://t.co/lmXIpqJpBZ pic.twitter.com/Xswp6RXd0c

— Cal OES (@Cal_OES) 7 Αυγούστου 2018