Γαλλία: Αγώνας δρόμου για να βρεθούν επιζώντες στα ερείπια

Οι γαλλικές αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να εντοπίσουν επτά ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση δύο παλαιών κτιρίων σε λαϊκή συνοικία στην καρδιά της Μασσαλίας.

Τουλάχιστον 60 πυροσβέστες και δύο ομάδες με εκπαιδευμένους σκύλους πραγματοποιούν έρευνες ενώ στην περιοχή έσπευσαν και ειδικά συνεργεία προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μασσαλίας, δύο άτομα που βρίσκονταν στο δρόμο όταν κατέρρευσαν τα κτίρια, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Two injured after buildings collapse in #Marseille#France pic.twitter.com/w69Nehuvst

— Ruptly (@Ruptly) 5 Νοεμβρίου 2018