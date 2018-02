Ρωσικό αεροσκάφος Αντόνοφ ΑΝ-148 με 71 επιβαίνοντες συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, από το αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο αεροσκάφος βρίσκονταν 65 επιβάτες και 6 άτομα πλήρωμα και κατευθυνόταν προς το Ορσκ, πόλη στα σύνορα της Ρωσία με το Καζακστάν.

Η συντριβή του αεροσκάφους της εταιρείας Saratov Airlines σημειώθηκε στο Ραμένσκογε, που βρίσκεται 46 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσχας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, που μεταδόθηκε μέσω του ρωσικού πρακτορείου Interfax, «δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τους επιβαίνοντες».

Το αεροσκάφος των αερογραμμών Saratov Airlines, που έκανε την πτήση 6W703 και χάθηκε από τα ραντάρ λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του, κατέπεσε στην περιοχή Ραμέσκογε κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ο πύργος ελέγχου δεν έχει καταγράψει σήμα κινδύνου.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έστειλαν διασώστες και άλλες δυνάμεις στην περιοχή και ήδη έχουν βρεθεί συντρίμμια του αεροσκάφους.

Ωστόσο το έργο των σωστικών συνεργείων είναι πολύ δύσκολο εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών και του χιονιού. Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ, η πρόσβαση στο σημείο της συντριβής είναι εφικτή μόνο πεζή, λόγω της ποσότητας της χιονιού.

Βίντεο με τα πρώτα ευρήματα έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter το δίκτυο Russia Today.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flightradar24, που παρακολουθεί την πορεία αεροσκαφών εν πτήσει, το αεροσκάφος πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του, έχανε ύψος με ταχύτητα 1.000 μέτρων το λεπτό.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm

— Flightradar24 (@flightradar24) 11 Φεβρουαρίου 2018