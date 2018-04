Άφησε υποσχέσεις κόντρα στον Ναδάλ

Μπορεί να αποδείχθηκε εύκολη λεία για τον μεγάλο Ράφα Ναδάλ, στον τελικό του Open της Βαρκελώνης στο τένις, όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφενός αποκόμισε σπουδαίες εμπειρίες, αφετέρου έδειξε στοιχεία του πολύπλευρου ταλέντου του.

Remember his name... @StefTsitsipas has a bright future ahead! #bcnopenbs pic.twitter.com/D1AO4B4fkY

Το τελικό 2-0 σετ (με 6-2-και 6-1) δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος κατά διαστήματα δυσκόλεψε τον Ναδάλ, ωστόσο έχασε κρίσιμους πόντους από έλλειψη εμπειρίας.

Can't stop, won't stop @RafaelNadal!



The Spaniard grabs his 11th (!) in Barcelona, defeating Tsitsipas 6-2, 6-1 #bcnopenbs pic.twitter.com/uozIFZBxA1

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 29 Απριλίου 2018