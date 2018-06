Αφημένοι στην τύχη τους για δεύτερη μέρα 629 μετανάστες

Για δεύτερη μέρα παραμένουν στο ακινητοποιημένο πλοίο «Aquarius» 629 πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λιβύη που διατάχθηκε να σταματήσει στα ανοιχτά, 37 ναυτικά μίλια από την Ιταλία και 27 από τη Μάλτα, με τις δύο χώρες να αρνούνται να τους δεχτούν.

«Φτάνει: η διάσωση ζωών είναι καθήκον αλλά το να κάνουμε την Ιταλία έναν τεράστιο προσφυγικό καταυλισμό δεν είναι. Αυτή τη φορά η Ιταλία σταμάτησε να σκύβει το κεφάλι και να υπακούει. Υπάρχουν αυτοί που λένε “όχι”. Ακόμα και σήμερα είναι το πλοίο SeaWatch3 υπό ολλανδική σημαία, γερμανικής ΜΚΟ, ανοιχτά των ακτών της Λιβύης περιμένοντας να μεταφέρει ακόμη ένα φορτίο μεταναστών, προφανώς στην Ιταλία. Γερμανική ΜΚΟ, ολλανδικό πλοίο... η Μάλτα δεν κάνει πίσω, η Γαλλία απορρίπτει, η Ευρώπη που ενδιαφέρεται...», έγραψε ο σήμερα στο facebook ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.

Ο ίδιος χθες έδωσε εντολή να κλείσουν τα λιμάνια της χώρας, αλλά το ίδιο έκανε και η Μάλτα που υποστηρίζει ότι η επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών έγινε σε διεθνή χωρικά ύδατα και γι' αυτό το «Aquarius» θα πρέπει να δέσει στο κοντινότερο λιμάνι, που είναι η Λαμπεντούζα.

The rescue of 2 rubber boats turned critical when one boat broke apart in the darkness, leaving over 40 people in the water. After rescuing 229 people from these boats, the #Aquarius then took 400 more people, rescued earlier by Italian navy, Italian coastguard & merchant vessels pic.twitter.com/qbUFTv8qH3

— SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 10 Ιουνίου 2018