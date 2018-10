Αδιανόητη η καταστροφή στη Φλόριντα από τον τυφώνα Μάικλ

Αν και εξασθενημένος πια σε τροπική καταιγίδα, ο Μάικλ, ο τρίτος χειρότερος που χτύπησε την αμερικανική ενδοχώρα, έφερε ανυπολόγιστη καταστροφή στη Φλόριντα, σαρώνοντας σπίτια και επιχειρήσεις και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ομάδες διασωστών ερευνούν τις πληγείσες περιοχές για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων και για την παροχή βοήθειας όπου απαιτείται.

Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι είχαν ειδοποιηθεί από τις αρχές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να προστατευθούν πριν χτυπήσει ο τυφώνας, αλλά πολλοί από αυτούς είτε δεν πρόλαβαν, λόγω της ταχύτητάς του, είτε αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν.

Ωστόσο, η πρόσβαση σε πολλές περιοχές είναι πολύ δύσκολη, με πολλούς δρόμους να έχουν κλείσει από τα φερτά υλικά ή τις πλημμύρες.

Σε πολλές περιοχές, όπως και στις πολιτείες της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας, που ακόμη δεν έχουν «αναρρώσει» από τον τυφώνα Φλόρενς, ο Μάικλ έχει φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Περισσότερα από 900.000 κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Φλόριντα, την Αλαμπάμα, την Τζόρτζια και τις Βόρεια και Νότια Καρολίνα.

Για «αδιανόητη καταστροφή» μιλάει ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ, που όπως είπε «πάρα πολλές ζωές έχουν αλλάξει για πάντα. Τόσες πολλές οικογένειες έχασαν τα πάντα. Αυτός ο τυφώνας ήταν ένα πραγματικό τέρας».

Στο Μέξικο Μπιτς, όπου ο Μάικλ χτύπησε με ανέμους ταχύτητας 250 χλμ/ώρα, μια πόλη 1.000 κατοίκων έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν σαρωθεί από τα κύματα και το μόνο που είναι ορατό είναι κάποια ερείπια.

