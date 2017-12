Το 2017 ήταν η χρονιά των ρεκόρ για τον Χάρι Κέιν

Η Τότεναμ κέρδισε τη Σαουθάμπτον με το χορταστικό σκορ 5-2. Χρωστάει πολλά στον 24χρονο Χάρι Κέιν, που πέτυχε χατ-τρικ και τελειώνει τη χρονιά έχοντας σπάσει όλα τα ρεκόρ του αγγλικού πρωταθλήματος.

Όταν μετά τον αγώνα στο Γουέμπλεϊ τον ρώτησαν πώς αισθάνεται, είπε:

«Είναι σπουδαίο συναίσθημα». Τόσο λιτά.

Ωστόσο το επίτευγμά του δεν είναι μικρό. Μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017) πέτυχε τα εξής:

• Έβαλε γκολ σε 36 παιχνίδια, μόλις έξι λιγότερα από τον Σίρερ το 1995 -ο οποίος έσπευσε να τον συγχαρεί με μήνυμα στο Twitter.

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work.

— Alan Shearer (@alanshearer) 26 Δεκεμβρίου 2017