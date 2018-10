18χρονο μακελάρη δείχνουν οι αρχές για το φονικό στην Κριμαία

Δεκαεννιά νεκροί και πάνω από 50 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την έκρηξη και τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη σε κολέγιο στο Κερτς, στα ανατολικά της Κριμαίας.

Αρχικά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για τρομοκρατική επίθεση, όμως στη συνέχεια μίλησαν για μαζική δολοφονία, καθώς τα θύματα πέθαναν από πυρά.

Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, δράστης της επίθεσης ήταν ένας 18χρονος φοιτητής, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά το μακελειό. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης φοιτούσε στο τέταρτο έτος και ήταν «μοναχικός λύκος».

Πληροφορίες φέρνουν τον νεαρό δράστη να μην είναι τόσο κοινωνικός, χωρίς ωστόσο να έχει επιθετική συμπεριφορά. Επίσης, δεν είχε συλληφθεί ποτέ από την αστυνομία.

