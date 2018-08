10χρονος εκτινάχθηκε από αέρια αεροπλάνου στη Σκιάθο

Ξινή βγήκε η περιέργεια για ένα ανήλικο Ελληνογερμανό, ηλικίας περίπου 10 ετών, ο οποίος βρίσκονταν για διακοπές στην Σκιάθο, όταν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης εκτινάχτηκε από αέρια αεροπλάνου, το οποίο είχε λάβει θέση προς απογείωση στο αεροδρίμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

Όπως μεταδίδει το e-volos.gr, ο ανήλικος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες συνοδευόταν από τον πατέρα του, βρισκόταν στο κλασικό σημείο όπου εδώ και χρόνια τουρίστες και ντόπιοι φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν τις προσγειώσεις των αεροσκαφών, που προσγειώνονται πραγματικά πάνω από τα κεφάλια τους.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να απογειωθεί και εκείνη την ώρα το παιδί βρισκόταν μεν εκτός αεροδιαδρόμου αλλά κάποια μέτρα πίσω από το αεροσκάφος. Αποτέλεσμα ήταν κύμα των αερίων που απελευθέρωσε το αεροσκάφος να εκτινάξει κυριολεκτικά τον ανήλικο αρκετά μέτρα με συνέπεια τον τραυματισμό του σε διάφορα σημεία.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Κέντρο Υγεία Σκιάθου, όπου του προσφέρθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες. Στη συνέχεια, με μέριμνα του ΕΚΑΒ Αθήνων οργανώθηκε άμεσα διακομιδή μέσω θαλάσσης για το Νοσοκομείο του Βόλου καθώς κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξέταση της κατάστασης της υγείας του.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι ενδεικτικό του ότι πολλοί βλέπουν ως ατραξιόν την προσγείωση αεροσκαφών στο νησί του Παπαδιαμάντη.