10 πράγματα που πιθανότατα να μη γνωρίζουμε για τους Tiger Lillies

Οι Tiger Lillies επανέρχονται στα μέρη μας για συναυλίες, ναι! Το αγαπημένο μας θεατράλε τρίο από το Λονδίνο, ο Μάρτιν Ζακς (η ψυχή του γκρουπ) με το ακορντεόν και το γιουκαλίλι, ο μπασίστας Αντριαν Στουτ με το... πριόνι και ο ντράμερ Τζόνας Γκόλαντ με τα κρουστά παιχνίδια του, παρουσιάζουν αυτή τη φορά ένα best of, μια παράσταση με τον ευφάνταστο τίτλο «The Very Worst of the Tiger Lillies» και τα πιο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια τους.

Από το 1989 υπάρχουν οι Tiger Lillies και λίγο πριν έρθουν στην Ελλάδα για μία περιοδεία που περιλαμβάνει και επαρχία, αποκαλύπτουν 10 πράγματα που πιθανότατα να μη γνωρίζουμε γι' αυτούς. Στην Αθήνα έπαιξαν για πρώτη φορά, σημειώστε, πριν από 15 χρόνια, το 2003!

1 Η πρώτη σύνθεση της μπάντας δημιουργήθηκε όταν ο Μάρτιν έβαλε μια αγγελία στη λονδρέζικη εφημερίδα «Loot» (πλιάτσικο, κλοπιμαία). Eψαχνε για έναν μπασίστα κι έναν ντράμερ. Μόνο δύο μουσικοί απάντησαν στην αγγελία και πήραν φυσικά τη δουλειά.

2 Η πρώτη πρόβα τους έγινε πάνω από έναν οίκο ανοχής στο Σόχο. Hταν το διαμέρισμα στο οποίο έμενε ο Μάρτιν, όταν το Σόχο ήταν ακόμα η πιο πολυπολιτισμική και ενδιαφέρουσα περιοχή στο Λονδίνο. Ο Μάρτιν ήταν κολλητός φίλος με τους γείτονες, οι οποίοι δούλευαν στον οίκο ανοχής.

3 Το όνομα Tiger Lillies προήλθε από μια εικόνα με λουλούδια που ήταν κολλημένη στον τοίχο της κουζίνας.

4 Ο Μάρτιν ξεκίνησε να παίζει ακορντεόν στα 29 του χρόνια. Συνέθετε μουσική από τα 16 του. Οταν ήταν 20 ετών ξεκίνησε την πρώτη του μπάντα, αλλά δεν είχε καμία τύχη. Στα 29 του, λοιπόν, αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει τον ήχο του, διαπίστωσε πως το ακορντεόν ήταν το όργανο που τον εξέφραζε απόλυτα και έτσι γεννήθηκαν οι Tiger Lillies.

5 Η φωνή του πριν από την εφηβεία ήταν castrato και τελικά παρέμεινε έτσι. Είναι πολύ σπάνιο για έναν άνδρα να διατηρήσει αυτή την ψιλή φωνή μετά την εφηβεία, όμως έγινε το σήμα κατατεθέν του και έδωσε μεγάλο εύρος στις φωνητικές του δυνατότητες.

6 Ο Μάρτιν έχει ένα πολύ προσωπικό στιλ ντυσίματος. Λατρεύει να αγοράζει τα ρούχα του από ρετρό καταστήματα και τα μετατρέπει ανάλογα με το στιλ του και με τις προτιμήσεις του. Εχει αδυναμία στα καπέλα και στην κατοχή του υπάρχουν περισσότερα από 50. Ο Αντριαν Χιουτζ, ο πρώτος ντράμερ του συγκροτήματος, στη συλλογή μετρούσε ακόμα περισσότερα καπέλα, τουλάχιστον 200.

7 Εχει τεράστια αδυναμία στο ρεμπέτικο και ειδικά στη μουσική και τα τραγούδια της Σμύρνης. Την πρώτη φορά που έμεινε στην Ελλάδα σύχναζε σε ένα ρεμπετάδικο και κόλλησε με τη μουσική. Τότε ξεκίνησε να συλλέγει cd με ρεμπέτικα και αυτή την εποχή δουλεύει σε ένα νέο πρότζεκτ, που σκοπό έχει να συνδυάσει τα σμυρνέικα με τον δικό του ήχο.

8 Μια φορά που είχαν πάει για συναυλία στην Πράγα, ο διοργανωτής ξέχασε να ενοικιάσει ντραμς για την μπάντα. Πηγαίνοντας στο sound check, ο ντράμερ διαπίστωσε πως δεν είχε με τι να παίξει. Πήγε, λοιπόν, στην κουζίνα, μάζεψε κατσαρόλες και ό,τι άλλο βρήκε, δημιουργώντας το δικό του drum kit. Εκείνη η συναυλία ήταν μία από αυτές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη τους. Από τότε και στο εξής, ο Αντριαν έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος που μπορούσε να παίξει κρουστά με το οτιδήποτε.

9 Οι Tiger Lillies βρίσκονται μόνιμα σε περιοδεία. Κάνουν περισσότερες από 200 συναυλίες τον χρόνο, παίζοντας από απλά κλαμπ μέχρι σε λυρικές σκηνές. Ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητοί και δημοφιλείς στην Ελλάδα, το Μεξικό και τη Ρωσία.

10 Οι Tiger Lillies έχουν μια δική τους παράδοση, πουλούν μόνοι τους τα cd τους μετά τις συναυλίες τους. Και το κάνουν κάθε φορά. Δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ με κάποια εταιρεία διανομής και λατρεύουν το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να αγοράσει τις δουλειές τους μέσω του site τους ή προσωπικά από εκείνους στο τέλος των live. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής του 40ού cd τους!

INFO: Τρίτη 19 Ιουνίου Βεάκειο - Πειραιάς, Τετάρτη 20 Θέατρο Δάσους - Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Ιωάννινα, Παρασκευή 22 Πάτρα, Σάββατο 23 Ηράκλειο Κρήτης και Κυριακή 24 Ιουνίου Θέατρο Βράχων- Αθήνα. Γενική είσοδος: 20 ευρώ.